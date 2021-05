Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Kleines Kind angefahren

Recklinghausen (ots)

Auf dem Freiheiter Weg ist am Donnerstagnachmittag ein 3-jähriges Mädchen aus Haltern am See angefahren und leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Mädchen gegen 17 Uhr plötzlich auf die Straße gelaufen. Eine 38-jährige Autofahrerin, die gerade aus der Ostendorfer Straße abgebogen war, erfasste das Kind, woraufhin die 3-Jährige stürzte. Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Sachschaden entstand offensichtlich nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell