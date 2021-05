Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten und Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen:

Am Montag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Audi an der Feldstraße in der Zeit von 19.00 Uhr bis 21.50 Uhr. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Konkrete Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Castrop-Rauxel:

Auf einem Parkplatz am Bennertor wurde am Mittwoch, zwischen 11.24 Uhr und 12.00 Uhr, ein weißer Skoda Fabia beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließen vom Unfallort, ohne seine Unfallbeteiligung zu melden. Der Schaden liegt bei ca. 3.000 Euro.

Gladbeck:

Ein bisher nicht bekannter Autofahrer verursachte am heutigen Morgen einen Sachschaden an einem geparkten Opel Astra in grau. Der Wagen stand auf einem Parkplatz an der Bottroper Straße, zwischen dem Buschfortweg und der Wiesenstraße. Die Unfallzeit war etwa 09.30 Uhr. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat nimmt Hinweise unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell