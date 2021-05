Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots)

Nach nur wenigen Stunden konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Mann habe nach Zeugenaussagen am 13.04.2021 eine 17-Jährige in einem Bus angesprochen und sich dabei zunächst mehrfach mit der linken Hand in den Schritt gegriffen. Im weiteren Verlauf habe er sich dann mit der linken Hand in die Hose und deutlich erkennbare Masturbationsbewegungen an seinem Geschlechtsteil ausgeführt. Die Fahndung hat sich mit dem Ermittlungserfolg erledigt. Wir bitten darum die Fahndung zurückzunehmen und insbesondere die zur Verfügung gestellten Fotos zu löschen. Wir danken für die Unterstützung.

