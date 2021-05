Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Alleinunfall auf der Hochlarmarkstraße

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend (gegen 19.30 Uhr) verursachte ein 39-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen einen Alleinunfall auf der Hochlarmarkstraße. Vor Ort ergaben sich erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein Rettungswagen versorgte den schwer Verletzten und transportierte ihn schließlich in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Fahrradfahrer fuhr zuvor auf der Hochlarmarkstraße in Richtung Bochumer Straße. Aus bisher nicht geklärter Ursache stieß er, kurz vor der Bochumer Straße, mit dem Vorderreifen gegen den Bordstein und stürzte. Bislang liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Ein Zeuge informierte Rettungskräfte und Polizei.

