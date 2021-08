Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zwei Motorroller gestohlen

Kevelaer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (20. August 2021) haben Unbekannte einen Motorroller gestohlen, der auf der Sackstraße vor einem Wohnhaus abgestellt war. Der Roller trägt das Versicherungskennzeichen 176LGU und war per Lenkradschloss gesichert. Zwischen Samstagabend, 21:00 Uhr, und Sonntagmorgen (22. August 2021), 09:00 Uhr, haben unbekannte Täter auch an der Henri-Dunant-Straße in Materborn zugeschlagen und einen Motorroller entwendet, der dort verschlossen an einem Fahrradständer vor einem Wohnhaus geparkt war. Der Roller der Marke Piaggio trägt das Versicherungskennzeichen 794KMU. Hinweise zu den beiden Diebstählen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell