Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Grevenbroich-Orken (ots)

Am Donnerstag (16.09.), gegen 9:50 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei einen Verkehrsunfall mit einem gestürzten Radfahrer an der Fürstenwalder Straße. Augenscheinlich verlor der 28-Jährige aus noch nicht abschließend geklärter Ursache die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei zog er sich eine lebensgefährliche Kopfverletzung zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Das Verkehrskommissariat in Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen.

Trotz aller eigenen Vorsicht und Beachtung aller Regeln kann man als Radfahrer in eine gefährliche Situation geraten oder in einen Unfall verwickelt werden. Manchmal kann ein einfaches Sturzgeschehen zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Umso wichtiger ist das Tragen eines geeigneten Schutzhelms. Der Polizei ist bewusst, dass der Helm nicht vor einem Unfall schützt - er kann aber die Folgen minimieren. Mehr erfahren Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-ihren-kopf

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell