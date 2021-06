Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Sprayer am Bahnhof festgenommen

Rostock (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 16:00 Uhr konnten Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit einen jungen Mann dabei beobachten, wie dieser einen Snackautomaten sowie einen Wetterunterstand auf Gleis 4 des Rostocker Hauptbahnhofes beschmierte. Der jungen Mann konnte durch die Sicherheitsmitarbeiter gestellt werden und es wurde die Bundespolizei informiert. Diese übernahmen den 17-jährigen Deutschen und konnten hierbei bei dem Jugendlicehn noch frische Farbanhaftungen an den Händen, den Haaren und am mitgeführten Rucksack feststellen. Zudem wurden in seinem Rucksack Spraydosen aufgefunden, die durch die Beamten sichergestellt wurden. Im Zusammenhang mit den weiteren polizeilichen Maßnahmen, stellten die Bundespolizisten einen merklichen Atemalkoholgeruch fest. Ein bei dem Betroffenen freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 1,61 Promille.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche nach Hause gebracht und an seine Erziehungsberechtigte übergeben.

Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell