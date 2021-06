Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Festnahme am Bahnhof

Boizenburg (ots)

Nachdem am gestrigen Morgen gegen 09:15 Uhr ein 43-jähriger Georgier am Bahnhof Boizenburg den Regionalzug RE 4307 aus Hamburg kommend verließ und danach einen unentschlossenen Eindruck machte, entschied sich eine am Bahnhof befindliche Streife der Bundespolizei den Mann zu befragen. Anhand der von ihm gemachten Angaben zu seiner Person erfolgte eine Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die Staatsanwaltschaft Rostock den Mann suchte. Dieser wurde wegen Diebstahls zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 867,- Euro zuzüglich 73,50 Euro Kosten oder der Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 51 Tagen rechtskräftig verurteilt. Der Zahlung ist der Georgier bisher nicht nachgekommen, woraufhin die Ausschreibung zur Festnahme erfolgte. Auch gegenüber den Beamten war er nicht in der Lage die geforderte Geldstrafe vor Ort zu entrichten, um der angedrohten Ersatzfreiheitsstrafe zu entgehen. Durch die Bundespolizisten erfolgte die Einlieferung des Mannes in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

