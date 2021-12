Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.12.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Seckach: Gefährlich überholt - Zeugen gesucht

Nur durch Vollbremsungen zweier Autofahrer konnte am Montagnachmittag ein Unfall in Seckach verhindert werden. Eine Skoda-Fahrerin war gegen 16.30 Uhr auf der Eicholzheimer Straße in Richtung Großeicholzheim unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang schloss der Fahrer eines roten BMWs auf und setzte schließlich trotz Gegenverkehr zum Überholen an. Die Skoda-Lenkerin sowie der Fahrer eines entgegenkommenden, dunklen Kombis mussten ihre PKW abrupt anhalten und konnten so haarscharf einen Zusammenstoß verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Fahrer des dunklen Kombis und weitere Zeugen des Beinaheunfalls, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 mit dem Polizeirevier Buchen in Verbindung zu setzen.

Osterburken: Randale auf dem Flugplatz

Unbekannte ließen in den vergangenen Tagen auf dem Flugplatz Schlierstadt in Osterburken ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Zwischen Mittwoch vergangener Woche und Sonntag entwendeten der oder die Täter zwei Warnschilder mit den Aufschriften "Vorsicht Flugbetrieb" und "Betreten des Flugplatzes für Nicht-Fallschirmspringer verboten!". Außerdem wurde eine Schranke mit einem Winkelschleifer durchtrennt. Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer geben können oder Informationen zum Verbleib der Schilder haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 zu melden.

Buchen: Tier ausgewichen und Unfall gebaut

Beim Versuch einem Reh auszuweichen, verlor eine 26-Jährige am Montagmorgen die Kontrolle über ihren VW. Die Frau war gegen 7 Uhr auf der Alten Rinschheimer Straße von Buchen-Hettingen in Richtung Rinschheim unterwegs. Circa 200 Meter vor der Ortseinfahrt sprang ein Reh auf die Straße. Die Frau versuchte auszuweichen, kam dadurch nach links von der Straße ab und kollidierte mit einer Dole. Am VW entstanden durch den Zusammenstoß Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro. Vom Reh fehlte bei der Unfallaufnahme jede Spur. Es blieb, wie auch die 26-Jährige, vermutlich unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Aglasterhausen: Bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 35-Jährige am Montag bei einem Unfall bei Aglasterhausen zu. Auf der Kreisstraße zwischen Neunkirchen und Aglasterhausen-Breitenbronn kam der Ford der Frau gegen 12 Uhr aus unbekannter Ursache von der Straße ab. Der Wagen drehte sich zunächst um die eigene Achse, bevor er nach rund 50 Metern auf die Seite kippte und zum Stillstand kam. Der PKW wurde mit Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell