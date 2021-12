Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.12.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6 / Kirchardt: Frau bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montag auf der Autobahn 6 bei Kirchardt wurde eine Frau verletzt. Die 55-Jährige fuhr mit ihrem Opel Corsa gegen 12.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sinsheim/ Steinsfurt und Bad Rappenau. Aus bisher unbekannter Ursache wechselte sie mit ihrem Pkw auf den linken Fahrstreifen und kollidierte mit der dortigen Betonmauer. In der Folge wurde der Pkw abgewiesen und driftete quer zur Fahrbahn nach rechts in den Grünstreifen. Dort verkantete sich das Fahrzeug und überschlug sich zweimal. Die Fahrerin wurde hierdurch verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro.

Eppingen: Fahrzeug nach Unfall in Brand

Der Pkw einer 75-Jährigen begann am Montagabend bei Eppingen nach einem Unfall zu brennen. Die Frau befuhr den Sulzfelder Weg in Richtung Sulzfeld, als sie gegen 17.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Dort fing das Fahrzeug plötzlich zu brennen an. Der Wagen brannte nahezu vollständig aus, bevor er durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Die Frau blieb unverletzt.

Bad Rappenau-Fürfeld: Einbruch in Autozentrum

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in ein Autozentrum in Bad Rappenau-Fürfeld ein. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Samstag, gegen 17 Uhr, und Montag, gegen 7.30 Uhr, Zutritt zum Gebäude in der Wilhelm-Hauff-Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde Bargeld im hohen vierstelligen Bereich entwendet. Der Polizeiposten Bad Rappenau sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 zu melden.

Bad Friedrichshall: Hoher Sachschaden bei Unfall mit fünf Fahrzeugen

Rund 100.000 Euro Schaden entstand am Montag bei Bad Friedrichshall, als fünf Fahrzeuge miteinander kollidierten. Ein Pkw fuhr auf der Bundesstraße 27 von Bad Friedrichshall-Jagstfeld kommend in Richtung Offenau. Dieser wollte nach links in das Grundstück der Polizeihundeführerstaffel abbiegen und hielt verkehrsbedingt an. Drei nachfolgende Fahrzeugführer bemerkten dies und bremsten ebenfalls ab. Ein dahinterfahrender Mitsubishi-Lenker sah dies wohl zu spät und fuhr auf das Fahrzeug vor ihm auf. Eine 20-Jährige, die wiederum hinter dem Mitsubishi fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit diesem. Das führte dazu, dass die drei Pkw davor ebenfalls aufeinander geschoben wurden. Glücklicherweise wurde beim Unfall niemand verletzt.

Abstatt: Lkw schleift Stein bis zum Ortsrand

Ein zunächst unbekannter Sattelzuglenker schleifte am Montagmorgen Steine einer Mauer quer durch Abstatt. Der Fahrer fuhr gegen 7.30 Uhr auf der Straße "Fechenwiesen" und bog an der Kreuzung zur Talstraße nach rechts ab. Hier geriet vermutlich der Anhänger des Gespanns in ein angrenzendes Grundstück. Dieser überfuhr eine Sandsteinmauer, eine Hecke und einen Zaun und beschädigtet alles. Da der Anhänger in den großen Steinen hängen blieb, rangierte der Fahrer mehrfach hin und her. Hierbei wurde ein weiteres Grundstück beschädigt. Mehrere Steine mit einem Gewicht von mehreren hundert Kilo wurden mitgeschleift. Einer der schwersten Steine sogar über 200 Meter weit, an den Ortsrand auf die Auensteiner Straße. Dort löste sich dieser uns rollte auf ein Grundstück. Anschließend flüchtete der Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug. Durch Ermittlungen konnte dieser in Stuttgart angetroffen und kontrolliert werden. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Drei Leichtverletzte nach Unfall - Zeugen gesucht

Die Polizei Heilbronn sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten am Dienstagmorgen in Heilbronn geben können. Ein 29-Jähriger fuhr mit seinem Nissan auf der Stuttgarter Straße stadteinwärts und wollte von dieser nach links in die Max-Planck-Straße abbiegen. Dort kollidierte er mit einem VW Caddy, der die Stuttgarter Straße in Richtung Autobahnzubringer befuhr. Die drei Insassen des VW Caddy wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt und begaben sich selbständig zu einem Arzt. Der Fahrer des Nissan blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfall und vor allem der Ampelsituation geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell