Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliche Taschendiebin vorläufig festgenommen

Halver (ots)

Die Polizei hat am Montagmorgen in einem Discounter an der Hagener Straße eine mutmaßliche Taschendiebin vorläufig festgenommen.

Ein Polizeibeamter war privat unterwegs, um einzukaufen. Gegen 10.45 Uhr sah er, wie zwei Frauen und ein Mann dicht an eine Kundin herantraten. Der Mann begann, die Handtasche der Kundin zu öffnen. Der Polizeibeamte ergriff ihn. Der Mann konnte sich losreißen und zusammen mit einer der Frauen aus dem Laden rennen. Der Polizeibeamte konnte nur die zweite Begleiterin festhalten.

Das 67-jährige Opfer hatte bis dato nichts mitbekommen. Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine 21-jährige Rumänin. Sie wurde vorläufig festgenommen und später erkennungsdienstlich behandelt. Eine Nahbereichsfahndung nach ihren mutmaßlichen Komplizen verlief ohne Erfolg.

Die Begleiter wurden wie folgt beschrieben: Es handelt sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann, ca. 1,90 Meter groß, schlank, schwarze, kurze Haare, bekleidet mit einem schwarzen Hut, schwarzer Jacke und schwarzer Hose sowie eine etwa 20-jährige Frau, ca. 1,60 bis 1,65 Meter groß, pummelig, schwarze, schulterlange Haare, bekleidet mit einem schwarzen Fleecepullover und schwarzweiß gemustertem Rock.

Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben in Discountern: Kunden sollten unbedingt Geld und Bankkarte eng am Körper tragen. Die Handtasche in den Einkaufswagen zu stellen, ist die schlechteste Idee. Doch auch geschlossene Taschen an der Schulter oder Geldbörsen in offenen Seitentaschen sind kein wirkliches Hindernis für geschickte Täter.

Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt oder sogar auf die Bankkarte geschrieben werden. Immer wieder, auch im Märkischen Kreis, gehen die Diebe sonst sofort an den nächsten Bankautomaten und heben hohe Geldsummen ab. Die Opfer haben zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bemerkt, dass sie bestohlen wurden. cris

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell