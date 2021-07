Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Restaurant

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht vom letzten Mittwoch auf Donnerstag (30.06./01.07.2021) ist es in der Hamburger Straße, im Ortszentrum, zu einem Einbruch in ein griechisches Restaurant gekommen.

Die Polizisten, die am Donnerstagmorgen zum Tatort fuhren, sahen einen Glasschaden an der Eingangstür der Gaststätte. Im Restaurant fanden sie Spuren des Einbruchs. Nach ersten Erkenntnissen hatten die unbekannten Einbrecher zwei Kellnerportmonees gestohlen. Die Täter waren zwischen 21.45 Uhr und 05.55 Uhr in das Restaurant eingestiegen.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 040-528060 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell