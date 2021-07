Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Polizei sucht Radfahrerin nach versuchtem Taschendiebstahl

Bad Segeberg (ots)

Bereits am vergangenen Montagnachmittag (28.06.2021) ist es in der Straße "An der Beeckerbrücke", Ecke Glückstädter Straße, zu einem versuchten Diebstahl einer Handtasche gekommen.

Nach derzeitigen Kenntnisstand fuhr um 13.35 Uhr die Geschädigte mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg "Am Kirchenbleeck" entlang, als eine Polizeistreife der Polizei Bad Bramstedt auf sie traf. Die Dame schilderte, dass ein Mann soeben versuchte, ihr die Handtasche aus dem Fahrradkorb zu stehlen. Als die Radfahrerin den Zugriff bemerkte, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und ging zu Fuß in Richtung Liethberg weg. Sie konnte den Polizisten den Mann beschreiben.

Nachdem die Beamten die Dame gebeten hatten, die Polizeistation Bad Bramstedt aufzusuchen, um eine Anzeige zu erstatten, nahm die Polizeistreife sofort die Fahndung nach dem Dieb auf und konnte diesen im Nahbereich antreffen und vorläufig festnehmen. Es handelte sich um einen 27-Jährigen aus Neumünster. Die Polizisten hatten auch einen Zeugen angetroffen, der die Tat gesehen hatte.

Da die Geschädigte sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet hatte, bittet die Polizei Bad Bramstedt nun darum, dass sie dieses nachholen möge, damit die Ermittlungen ergänzt werden können. Ferner werden weitere Zeugen gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei unter der Telefonnummer 04192-39110 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell