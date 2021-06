Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bönningstedt - Brand eines Wohn- und Geschäftsgebäudes

Bad Segeberg (ots)

Am heutigen Vormittag (29.06.2021) ist es in der Straße Am Markt zu einem Brand eines größeren Gebäudes gekommen.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei um 09.25 Uhr brannte der Dachstuhl des Gebäudes bereits in voller Ausdehnung. Die freiwilligen Feuerwehren aus Bönningstedt, Ellerbek, Hasloh und Quickborn übernahmen die Löscharbeiten.

Die Polizei sperrte den Bereich um den Brandort ab. Die Sperrung dauert noch an.

Nähere Angaben zu dem Einsatz der Feuerwehr sind den Medieninformationen des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg vom 29.06.2021 unter

http://presseportal.de/blaulicht/pm/22179/4955130

zu entnehmen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat den Brandort beschlagnahmt die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern hinsichtlich der Brandursache und der Sachschadenshöhe noch an. Weiterhin wird derzeit geprüft, ob Einsturzgefahr bei dem betroffenen Gebäude besteht.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell