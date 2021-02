Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zwei Festnahmen am Wochenende

Konstanz/Singen (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten im Rahmen der verstärkten grenzpolizeilichen Fahndungsmaßnahmen am Wochenende, am Bahnhof Singen und im Grenzgebiet Gottmadingen, zwei Haftbefehle vollstrecken.

Am Freitag, den 29. Januar 2021, wurde eine 40-jährige deutsche Staatsangehörige am Bahnhof in Singen durch Bundespolizisten kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Konstanz zur Strafvollstreckung, anlässlich einer begannen Ordnungswidrigkeit, festgestellt. Durch die Zahlung der Geldbuße in Höhe von 106 Euro (inklusive Kosten) konnte die Frau die Erzwingungshaft abwenden und ihre Reise anschließend fortsetzen.

Darüber hinaus stellte eine Streife der Bundespolizei am 30. Januar 2021 im Grenzgebiet bei Gottmadingen einen 23- jährigen polnischen Staatsangehörigen fest, der von der Staatsanwaltschaft Flensburg wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheit im Verkehr ausgeschrieben wurde. Der Mann wurde im Frühjahr 2020 zu einer Geldstrafe in Höhe von 1309,67 Euro (inklusive Kosten) verurteilt, welche er bislang nicht beglich. Auf der Dienststelle der Bundespolizei kam der 23- Jährige der Zahlung nach und konnte somit die Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und infolge weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell