Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Skoda Citygo gestohlen - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (29.06./30.06.2021) ist es in der Straße Achternfelde in Norderstedt zwischen Engentwiete und Königsberger Straße zum Diebstahls eines Skoda Citygo gekommen, zu dem die Kriminalpolizei Norderstedt nach Zeugen sucht.

Der weiße Kleinwagen mit Segeberger Kennzeichen parkte während der Nacht auf einem Parkstreifen an der Fahrbahn.

Kurz nach 06:00 Uhr heute morgen wurde das Fehlen des Pkws bemerkt und die Polizei informiert.

Beamte des Polizeireviers Norderstedt nahmen eine Strafanzeige auf.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat unter 040 52806-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell