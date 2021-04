Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit wegen Falschparkens eskaliert

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18:00 Uhr, eskalierte ein Streit in der Hemshofstraße und endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Vier Männer im Alter von 26 - 54-Jahren seien in Streit geraten, da eine 39-Jährige unberechtigt auf einem Anwohnerparkplatz geparkt haben soll. Die 39-Jährige soll aggressiv auf ihr Fehlverhalten angesprochen worden sein, weshalb sie aus Angst Angehörige verständigte. Die verständigten Angehörigen, ein 26-Jähriger und ein 29-Jähriger, sollen dann auf ihre Kontrahenten eingeschlagen und getreten haben. Diese wurden durch die Auseinandersetzung leicht verletzt.

