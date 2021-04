Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 10.04., 18:00 Uhr bis zum 11.04.2021, 20:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Hirschhornstraße ein. Ob etwas aus dem Haus gestohlen wurde, wird derzeit ebenso wie die genaue Schadenshöhe noch ermittelt.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Hirschhornstraße gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell