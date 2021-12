Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.12.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Dörzbach: Zaun beschädigt - Zeugen gesucht

An einem Zaun in Dörzbach entstand am Dienstagnachmittag Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zwischen 15.45 Uhr und 16.30 Uhr befuhr eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug, vermutlich ein Lkw mit Planenauflieger, den Parkplatz eines Lebensmittelvollsortimenters in der Max-Planck-Straße. Dabei touchierte der Auflieger einen Zaun einer angrenzenden Firma. Der Unfallverursachende hinterließ keine Mitteilung und informierte auch nicht die Polizei. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Betrunken unterwegs

Mit mehr als 1,6 Promille war ein 40-Jähriger mit seinem Auto in Künzelsau unterwegs. In der Nacht auf Mittwoch, gegen Mitternacht, befuhr der Mann mit seinem Wagen die Komburgstraße und wurde dort durch Polizeibeamte kontrolliert. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Anschließend ging es für den 40-Jährigen zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Dem Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Künzelsau: Berauschter Autofahrer

Ein 31-Jähriger steht seit Dienstagmorgen unter dem Verdacht sein Auto unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein. Der Mann war gegen 7.45 Uhr in der Straße "Wertwiesen" unterwegs. Auf dem Parkplatz unterhalb des Schlossgymnasiums wurde der Mann mit seinem Skoda durch Polizeibeamte kontrolliert. Bei der Überprüfung kam der Verdacht auf, dass der 31-Jährige durch Drogen berauscht sein könnte. Ein Test bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf eine Stoffgruppe. Daraufhin musste der Fahrer in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sofern in der Blutprobe ebenfalls Drogen nachgewiesen werden können, muss der 31-Jährige mit einem Bußgeld, Fahrverbot und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Künzelsau-Gaisbach: In den Gegenverkehr geraten

Rund 12.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall bei Künzelsau-Gaisbach. Gegen 10.45 Uhr geriet eine 71-Jährige mit ihrer Mercedes B-Klasse auf der Bundesstraße 19 in den Gegenverkehr. Der Wagen der Frau prallte im Bereich des Einfädelstreifens gegen einen entgegenkommenden VW Tiguan eines 60-Jährigen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt.

