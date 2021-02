Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Brand von drei Funkstreifenwagen

Recklinghausen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03:45 Uhr, brannten Am Neumarkt im Stadtteil Süd drei Funkstreifenwagen der Polizei. Die Fahrzeuge standen in der Nähe der Polizeiwache auf einem angrenzenden Parkplatz. Die Feuerwehr löschte die drei Fahrzeuge. Die Innenräume der Daimler Benz Vito wurden zerstört.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen nicht vor.

Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

