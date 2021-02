Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Radfahrer stürzt - schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochvormittag um 10:15 Uhr kam ein 58-jähriger Fahrradfahrer aus Castrop-Rauxel ohne Fremdeinwirkung im Bereich Victorstraße zu Fall. Er verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen transportierte den Mann in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

