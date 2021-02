Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Anhänger völlig überladen

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Durch einen Zeugenhinweis konnte am Dienstag, gegen 14:00 Uhr, ein Mercedes Sprinter mit einem Anhänger angehalten werden. Auf dem Anhänger wurde ein Lkw (3,5 Tonnen) transportiert. Das Fahrzeuggespann fuhr auffällig langsam auf der B 58. Bei der Ortsdurchfahrt durch Haltern am See konnte das Gespann durch einen Streifenwagen angehalten werden.

Mit Unterstützung des Verkehrsdienstes wurde der Anhänger gewogen. Der Anhänger war um 1.100 kg überladen. Dem 25-jährigen Fahrer aus der Ukraine wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste vor Ort ein empfindliches Bußgeld entrichten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell