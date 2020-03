Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstähle aus Fahrzeugen

Wartenberg-Rohrbach (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter Wertgegenstände aus zwei geparkten Autos. Aus einem in der Straße "Am Schloßberg" geparkten, roten VW Passat wurden mehrere hochwertige Maschinen gestohlen. Weiterhin wurden aus einem in der Kirchstraße geparkten, dunkelgrauen 5er BMW ein Geldbeutel, eine Bohrmaschine sowie ein Bierkasten entwendet. In diesem Fall öffneten die Täter augenscheinlich das Schloss der Fahrertür mit einem Werkzeug.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen, insbesondere wenn diese von außen sichtbar sind.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 jederzeit entgegen.

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

