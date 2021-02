Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Oer-Erkenschwick

Am Dienstag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Mercedes am Hübelkamp. Der Schaden ist an der Fahrertür erkennbar. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Recklinghausen

Am Dienstagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Multivan am Erlbruch. Das Fahrzeugheck ist beschädigt - der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer am Mittwochvormittag am Kaiserwall. Hier stand ein geparkter KIA Picanto. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte die 74-jährige Recklinghäuserin den Schaden fest.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

