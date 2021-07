POL-HI: Polizei Alfeld - Katalysator-Diebstahl an einem PKW

Polizeiinspektion Hildesheim

Alfeld (hey) - In der Zeit vom 30.06.2021 bis zum 02.07.2021 kam es zu einem Diebstahl eines Katalysators von einem geparkten PKW. In Freden in der Straße "Alter Sonnenbergweg" stand der betroffene BMW älteren Baujahres geparkt in einer Parklücke. Durch unbekannte Täter wurde der Katalysator aus der Abgasanlage mit einem Winkelschleifer herausgeschnitten und entwendet. Durch die Polizei Alfeld wurde der Tatort aufgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer 05181-9116-115 in Verbindung zu setzen.

