Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Eckartsweier - Gartenhütte in Brand

Willstätt, Eckartsweier (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr Polizei mussten am Sonntagabend zu einem Brand in einer Gartenhütte in der Willstätter Straße ausrücken. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein Ofen, der in der hölzernen Hütte befeuert wurde, für die Brandentstehung verantwortlich gewesen sein. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ae

