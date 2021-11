Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Widerrechtlich entsorgte Reifen, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein Spaziergänger stellte am Sonntagmittag gegen 14 Uhr in der "Alte Marlener Straße", bei einem Feldweg unmittelbar vor der Autobahnbrücke, eine illegale Abfallentsorgung fest. Es handelte sich hierbei um rund 80 Altreifen, die von bislang Unbekannten dort abgeladen worden waren. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigten Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg in Verbindung zu setzen.

/jp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell