Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Au am Rhein (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher gelangte am Sonntag zwischen 16 Uhr und 20 Uhr durch eine aufgehebelte Terrassentür in ein Anwesen in der Goethestraße. Der Langfinger entwendete nach bisherigem Erkenntnisstand diversen Schmuck bevor er unerkannt flüchtete. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben zusammen mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer: 07222 761-0 Hinweise entgegen.

/jp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell