POL-ST: Rheine, Radlader von Baustelle entwendet

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (24.04.21), 16.30 Uhr, und Sonntag (25.04.21), 12.00 Uhr, ist an der Hovekampstraße ein Radlader von einer Baustelle entwendet worden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen höheren fünfstelligen Eurobetrag. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Rheine nimmt Hinweise von Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, entgegen unter Telefon 05971-9384215.

