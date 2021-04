Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 65-Jährige bei Fahrradunfall schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Eine 65-jährige Rennradfahrerin ist am Dienstag (27.04.21) gegen 14.35 Uhr bei einem Unfall auf der K12 (Velper Straße) in der Bauerschaft Osterledde schwer verletzt worden. Die Frau stürzte, nachdem sie mit dem Rennrad ihres 67-jährigen Ehemanns kollidiert war. Die Ehepartner aus Ibbenbüren befuhren mit ihren Rennrädern die Velper Straße in Richtung Velpe, der 67-Jährige fuhr voraus. Auf Höhe der Unfallstelle befanden sich am rechten Fahrbahnrand Glasscherben. Diese wollte der 67-Jährige umfahren. Dabei stieß sein Hinterrad an das Vorderrad der 65-Jährigen. Die Frau stürzte, verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell