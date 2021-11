Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Diebstahl aus Drogeriemarkt, Hinweise erbeten

Gaggenau (ots)

Zu einem Ladendiebstahl kam es am Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße. Gegen 15:45 Uhr entwendete ein bislang Unbekannter zwei Flaschen Parfüm im Wert von rund 165 Euro, ohne dafür bezahlt zu haben. Anschließend ergriff der Langfinger umgehend die Flucht und wollte mit einem blau/weißen Mountainbike, der Marke Legnano, flüchten. Als der mutmaßliche Dieb bemerkte, dass er von dem alarmierten Filialleiter verfolgt wurde, ließ er das Mountainbike zurück und flüchtete zu Fuß. Bei der gesuchten Person soll es sich um einen dunkel gekleideten, circa 180 Zentimeter großen Mann, mit normaler Statur und dunklen Haaren handeln. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben das Fahrrad sichergestellt und Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zur Herkunft des Mountainbikes geben können, melde sich bitte unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 um.

/jp

