Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Oberschopfheim - Nach Radtour verstorben

Zeugen gesucht

Friesenheim, Oberschopfheim (ots)

Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben nach einem Vorfall am Sonntagmittag, der für einen 66 Jahre alten Radfahrer tödlich endete, die Ermittlungen aufgenommen. Wie bisher bekannt ist, war der Zweiradlenker auf dem gemeinsamen Rad- und Fußweg östlich der B3 unterwegs, als er gegen 13.30 Uhr an der Einmündung zur Oberschopfheimer Hauptstraße von einem Zeugen auf dem Weg liegend und nicht mehr ansprechbar aufgefunden wurde. In der Folge wurde er durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb. Ob eine medizinische Ursache dem Ereignis zu Grund liegt, wird derzeit geprüft.

Die Ermittler der Verkehrspolizei bitten Zeugen, die Hinweise zu einem etwaigen Sturzgeschehen oder Unfall geben können, unter der Rufnummer 0781 21-4200 um Kontaktaufnahme.

/ya

