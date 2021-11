Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Friedliche Kundgebung

Kehl (ots)

Schätzungsweise 2.000 Teilnehmer und somit mehr als angekündigt haben sich am Samstagmittag in der Kehler Innenstand im Rahmen einer Kundgebung versammelt. Die Demonstranten, von welchen auch einige aus dem benachbarten Frankreich angereist waren, zogen ab etwa 14.15 Uhr friedlich und größtenteils unter Einhaltung der vorgegebenen Mindestabstände vom Bahnhofsvorplatz durch die Innenstadt in Richtung Marktplatz. Dort fand letztlich eine Abschlusskundgebung statt, bevor die Versammlung kurz nach 17 Uhr beendet wurde. Zu größeren Störungen kam es nicht. Lediglich vereinzelt mussten Ordner kurzzeitig einschreiten, um auf die Einhaltung der Abstände hinzuweisen. Am Bahnhofsvorplatz wurde die Bundesstraße vorübergehen gesperrt, um den Versammlungsteilnehmer die Einhaltung der Abstände zu ermöglichen.

Um einen sicheren Verlauf der Veranstaltung zu gewährleisten, wurden die Beamten des Polizeireviers Kehl durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz und der Bundespolizei unterstützt.

