Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Offenburg (ots)

Am späten Freitagabend gegen 22:30 Uhr kam es auf der B33 in Höhe Berghaupten zu einem Verkehrsunfall, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei war der Fahrzeuglenker eines PKW Renault auf der B33 von Offenburg in Richtung Gengenbach unterwegs. Im Bereich einer dortigen Baustelle kollidierte der 53-Jährige zunächst mit der Baustellenabsperrung, kam in der Folge in den Gegenverkehr und wurde durch den Zusammenstoß mit entgegenkommenden Fahrzeugen von der Fahrbahn abgewiesen. Hierbei wurde er schwer verletzt. Die Fahrzeuginsassen der drei am Unfall beteiligten, entgegenkommenden Fahrzeuge blieben nach aktuellem Sachstand unverletzt. Der Fahrzeugführer des unfallverursachenden Fahrzeugs war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Der Sachschaden wird aktuell auf ca. 60.000EUR geschätzt. /WBL

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell