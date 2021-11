Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Renitenter Passant

Offenburg (ots)

Ein renitenter Passant in der Hauptstraße hat am späten Donnerstagmittag die Beamten des Polizeireviers Offenburg beschäftigt. Als Unbeteiligter griff der 27-Jährige gegen 17 Uhr eine Streife im Rahmen einer Unfallaufnahme tätlich an. Da der sichtliche Betrunkene die Ordnungshüter in der darauffolgenden Personenkontrolle mehrfach beleidigte und weitere Ordnungsstörungen nicht auszuschließen waren, musste der Störenfried in Gewahrsam genommen werden. Hierbei widersetzte er sich und beleidigte die Einsatzkräfte erneut. Seinen Rausch musste der Mann schließlich in einer Zelle auf dem Polizeirevier Offenburg ausschlafen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

/pk

