POL-OG: Rheinau - Wohnwagen gestohlen, Zeugen gesucht

Rheinau (ots)

Drei unbekannte Täter stahlen am Donnerstagabend zwischen 22:20 Uhr und 22:30 in der Tiefentalstraße einen Wohnwagen. Der weiße Fendt Caravan wurde von den unbekannten Dieben von einem Hof auf die Tiefentalstraße in Richtung L87/Grenzübergang Rheinau/Gambsheim geschoben. Der Diebstahlschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Zug- oder Fluchtfahrzeug oder den unbekannten Tätern geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 07844 91149-0 bei den Beamten des Polizeiposten Rheinau. /sch

