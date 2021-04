Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 04.04.2021

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt

Am 04.04.2021, um 01.53 Uhr, wurde ein 29-jähriger PKW Fahrer (aus Delmenhorst) in der Mühlenstraße in Delmenhorst kontrolliert. Während der Kontrolle stellen die Beamten Alkoholgeruch beim PKW Fahrer fest. Ein Test ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 0,41 mg/l. Daraufhin wird die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Delmenhorst: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss, Verstoß gg. Betäubungsmittelgesetz

Am 04.04.2021, um 01.00 Uhr, wurde ein 32-jähriger Fahrer (aus Delmenhorst) eines motorisierten Krankenfahrstuhles (mit Versicherungskennzeichen) in der Straße Am Stadion in Delmenhorst kontrolliert. Bei einer Kontrolle räumte der Mann den Konsum von Heroin, Kokain und THC ein. Weiterhin führte er eine geringe Menge Kokain bei sich. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Stadland: Küchenbrand

Am 03.04.2021, um 11.35 Uhr, kam es zu einem Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schweier Straße in Stadland.

Nach ersten Erkenntnissen wollten zwei Kinder Essen auf dem Küchenherd zubereiten und schalteten versehentlich eine falsche Herdplatte ein. Der darauf befindliche Topf geriet in Brand und entzündete die Küchenzeile.

Die Freiwilligen Feuerwehren Rodenkirchen, Schwei und Brake waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz und löschten das Feuer.

Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund des Rauchgasniederschlages ist die Wohnung unbewohnbar. Die Familie kam in einem Hotel unter.

Die Ermittlungen dauern an.

