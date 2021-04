POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 04.04.2021

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Nordenham: Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Am Samstagabend kam es im Stadtgebiet von Nordenham gleich zu 2 verbotenen Osterfeuern, wobei neben dem Strauchgut auch diverser Müll mitverbrannt wurde. So landeten Gartenstühle, Kommoden, Plastikteile und Styroporteile in dem Feuer, so dass die eingesetzten Beamten diese umgehend ablöschen ließen und Strafanzeigen gegen die Verursacher fertigten.

