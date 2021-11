Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Tempolimit verändert, Zeugen gesucht

Biberach (ots)

Nachdem am letzten Wochenende in Oberharmersbach Verkehrszeichen durch Farbschmierereien verändert wurden, ermittelt nun das Polizeirevier Haslach in einem gleichgelagerten Fall in Biberach. In den vergangenen Tagen wurde an einem Verkehrszeichen in der Bahnhofstraße mittels schwarzer Farbe die Höchstgeschwindigkeit von "30" auf "80" Stundenkilometer erhöht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

