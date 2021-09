Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Westerstede - Verkehrsunfallflucht++

Oldenburg (ots)

Westerstede - Am Montag, den 13.09.2021 kollidierte zwischen 08:00 Uhr und 11:35 Uhr ein unbekanntes Kraftfahrzeug beim Aus- oder Einparken mit einem ordnungsgemäß auf dem Parkplatz hinter der Ammerland-Apotheke an der Langen Straße in Westerstede eingeparkten schwarzen PKW VW Touran. Anschließend entfernte sich der Kraftfahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Hinweise werden beim Polizeikommissariat Westerstede unter 04488/833-115 entgegengenommen.

