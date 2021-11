Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zimmerbrand

Offenburg (ots)

Ein Feuer in einem Zimmer einer Klinik in der Bertha-von-Suttner-Straße hat am Montagmorgen einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch das gegen 8:50 Uhr ausgebrochene Feuer niemand verletzt. Mehrere Patienten/Patientinnen mussten während den Einsatzmaßnahmen ihre Zimmer verlassen, konnten zwischenzeitlich aber wieder zurückkehren. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell