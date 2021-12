Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.12.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Limbach-Heidersbach: Laster aufgebrochen und beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am Dienstag oder Mittwoch in Limbach-Heidersbach einen Lkw auf und beschädigten einen weiteren Laster. Die Täter begaben sich zu der Baustelle in der Straße "Am Bild", schlugen die Frontscheibe einer Zugmaschine ein und entwendeten aus dem Inneren mehrere Gegenstände. An einem anderen Lkw beschädigten sie die Luftschläuche und Arbeitsscheinwerfer. Insgesamt verursachten die Unbekannten mindestens 4.000 Euro Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden vom Polizeiposten Limbach unter der Telefonnummer 06274 928050 entgegengenommen.

Buchen-Bödigheim: Graffitischmiererei - Zeugen

Unbekannte beschmierten in der Vergangenheit einen Friedhof, das Gebäude eines Sportvereins und eine Gartenhütte in Buchen-Bödigheim. Die Täter begaben sich zu dem Gartengrundstück im Höllweg, dem Vereinsgelände des Sportvereins in der Hauptstraße und dem jüdischen Friedhof in der Straße "Am Römer". Dort sprühten sie mit Farbe verschiedene Schriftzüge an die Wände. Hinweise auf einen antisemitischen Hintergrund liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen den Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Schmierereien und den Tätern machen können, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

