Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.12.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6 / Bad Rappenau: Person bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw wurde am Mittwochnachmittag eine Frau leicht verletzt. Der 26-jährige Fahrer eines Sattelzugs war gegen 12 Uhr auf der Autobahn 6 unterwegs und stand staubedingt auf Höhe der Anschlussstelle Bad Rappenau auf dem rechten Fahrstreifen. Um einem anderen Pkw den Wechsel und die Sicht auf den mittleren Fahrstreifen zu gewähren, fuhr der 26-Jährige leicht nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen. Hierbei übersah er vermutlich den Mercedes einer 35-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wurde die Frau leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Heilbronn-Neckargartach: Papagei gerettet

Wir berichteten am vergangenen Samstag über einen Wohnhausbrand in Heilbronn-Neckargartach (Link zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5096875). Bei diesem wurde ein Mann verletzt und es entstand 75.000 Euro Sachschaden. Ein aus der Wohnung geretteter Papagei wurde vorsorglich einer Tierklinik übergeben. Am Dienstag meldete sich der Bewohner bei der Polizei und teilte mit, dass sich noch einer seiner drei Papageien in der Brandwohnung befinden soll. Zu diesem Zeitpunkt, war nicht bekannt ob dieser den Brand überlebt hatte. Zwei Feuerwehrmänner begaben sich zur Überprüfung in das Gebäude in der Kirchbergstraße. Dort konnte nach einer langen Suche der Papagei wohlbehalten aufgefunden und an seinen Besitzer übergeben werden.

Bad Friedrichshall: Rennrad samt Schloss gestohlen

Ein Unbekannter entwendete am Mittwochmittag ein Rennrad in Bad Friedrichshall. Der Besitzer stellte sein Fahrrad gegen 12 Uhr an einem Lebensmittelmarkt in der Industriestraße ab und sicherte es mit einem Kettengliederschloss. Als er nach circa 30 Minuten dorthin zurückkam, war es bereits gestohlen. Das Fahrrad hatte einen Wert von rund 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall, Telefon 07136 98030, zu melden.

Weinsberg: Hausecke beschädigt

Ein Unbekannter beschädigten am Dienstagabend die Fassade eines Wohnhauses in Weinsberg. Das Gebäude befindet sich in der Schoppengasse und ragt mit der Hausecke in die Dornfeldstraße. Die Fassadenecke wurde zwischen 17 Uhr und 21.45 Uhr vermutlich durch ein Fahrzeug beschädigt und der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Weinsberg sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Fahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

B 27 / Neckarsulm: Kipper abgerissen

Der Kipper eines Lkw landete am Donnerstagmorgen nach einem Verkehrsunfall auf der Fahrbahn der Bundesstraße 27 bei Neckarsulm. Der 62-jährige Fahrer des Lkw war gegen 8.15 Uhr auf der B27 von Mosbach in Richtung Neckarsulm unterwegs. An der dortigen Baustelle unterhalb der Autobahn 6 lud er seinen Kipper ab. Dann fuhr er wieder auf die B27 in Richtung Heilbronn auf. Jedoch vergaß er vermutlich den Kipper wieder herunterzufahren, weshalb er mit diesem an der neuen Autobahnbrücke hängen blieb. Durch den Aufprall wurde der gesamte Kipper vom Lkw gerissen und blieb dann auf der B 27 liegen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 200.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Fahrbahn musste teilweise für mehrere Stunden gesperrt werden, um das Fahrzeug und den Kipper zu bergen und die Brücke zu reparieren.

Heilbronn: Parkrempler geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Pkw-Lenker beschädigte am Mittwochabend beim Ausparken ein anderes Fahrzeug in Heilbronn und flüchtete. Ein Opel Corsa stand gegen 17 Uhr im Hofmannweg am dortigen Fahrbahnrand. Durch einen Zeugen konnte von Weitem beobachtet werden, wie ein anderer Pkw, vermutlich ein Coupé, beim Ausparken seines Fahrzeuges mit dem Heck den Kotflügel des Opels beschädigte. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem gesuchten Fahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

