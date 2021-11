Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Papiercontainer in Flammen

Mehrere Tausend Euro Sachschaden entstand bei einem Brand am Samstagnachmittag in Blaustein

Ulm (ots)

Gegen 16.10 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer. Aus zwei Papiercontainern hinter einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Blaustein-Herrlingen schlugen bei Eintreffen der Streife des Polizeireviers Ulm-West bereits Flammen. Der Brand konnte durch die ebenfalls am Einsatzort eintreffende Feuerwehr gelöscht werden. Im Rahmen von Zeugenbefragungen im unmittelbarer Umgebung der Brandstelle konnte in Erfahrung gebracht werden, dass kurz vor Ausbruch des Feuers zwei Minderjährige in der Nähe der Container aufgefallen waren. Sie hatten dort Knallkörper entzündet. Die Polizei in Blaustein nimmt Hinweise in dieser Sache unter Telefon 07304/8037-0 entgegen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 2134702)

