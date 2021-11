Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Börslingen - Vorfahrt missachtet

Zwei Verletzte und mehrere Tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagvormittag in Börslingen.

Ulm (ots)

Nach den bisherigen Ermittlungen übersah ein aus der Hauptstraße in Börslingen kommender Seat-Fahrer beim Linksabbiegen einen auf der L1232 aus Richtung Nennstetten fahrenden Ford. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der war so heftig, dass der 28jährige Unfallverursacher und seine 27jährige Beifahrerin verletzt wurden. Die beiden Seat-Insassen und auch der 76jährige Ford-Fahrer wurden zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Verkehrsunfall entstand nach ersten polizeilichen Schätzungen ein Sachschaden von mehr als 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zur Versorgung der Verletzten waren drei Rettungswägen und auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Der Verkehrsunfall wurde von einer Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte aufgenommen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 2132019)

