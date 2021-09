Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Raiffeisenstraße/Mofafahrer unter Drogen

Coesfeld (ots)

Für einen 31-jährigen Mofafahrer aus Ascheberg endete die Tour am Dienstag (14.09.21). Gegen 18.15 Uhr stoppten Polizisten den Mann an der Raiffeisenstraße. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest zeigte, dass der 31-Jährige nicht nur bekifft war. Er hatte auch Amphetamine und Methamphetamine zu sich genommen. Für den Mann ging es in einem Streifenwagen zur Wache, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren gegen den Mofafahrer ein.

