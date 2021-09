Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ostlandwehr/ Zigarettenautomat aufgebrochen

Coesfeld (ots)

In der Nacht auf Dienstag (14.09.21) haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Ostlandwehr aufgebrochen. Gegen 2.40 Uhr durchtrennten die Täter den Verschlussriegel, der an der Front des Automaten angebracht war. Sie stahlen Bargeld und Zigaretten. Der Gesamtschaden ist derzeit nicht bekannt.

Eine Zeugin beobachtete zur Tatzeit eine dunkel gekleidete, männliche Person. Sie hielt sich am Zigarettenautomaten auf und flüchtete anschließend in Richtung Spiekerhof. Die unbekannte Person war maximal 20 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß.

In der Straße Spiekerhof traf der weglaufende Unbekannte eine zweite männliche Person. Beide flüchteten weiter in den Spiekerhof. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell