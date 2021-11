Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Obermarchtal - Auto aufgebrochen

Ein Unbekannter schlug am Donnerstag in Obermarchtal eine Autoscheibe ein.

Ulm (ots)

Das Auto war in der Straße Bergäcker abgestellt. Zwischen 7.30 Uhr und 10 Uhr schlug der Täter die Seitenscheibe ein. Er stahl einen Rucksack. In diesem befand sich unter anderem eine Geldbörse. Die fand der Bestohlene in der Nähe wieder, ohne sein Geld. Der Polizeiposten Munderkingen (07393/91560) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler schätzen den Schaden auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei rät: Lassen Sie wertvolle und wichtige Gegenstände nicht in ihrem Auto zurück. Das gibt den Tätern Anreize zum Aufbruch und Diebstahl. Vergewissern Sie, wenn Sie ihr Auto abstellen, dass dieses verschlossen ist und alle Scheiben zu sind.

++++++++ 2118526

Jürgen Rampf / Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell