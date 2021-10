Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 281021-840: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Talstraße

Bergneustadt (ots)

Auf der Talstraße ist am Mittwoch (27. Oktober) ein Auto nach einem Verkehrsunfall gegen eine Hauswand gefahren; die Insassen mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 15 Uhr hatte ein 29-jähriger Opel-Fahrer aus Bergneustadt von dem Hohler Weg auf die Talstraße einbiegen wollen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 46-jährigen Bergneustädters, der auf der Talstraße in Richtung Zentrum fuhr. Anschließend geriet der Wagen des 46-Jährigen außer Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Hauswand. Neben der Hauswand trugen dabei ein Metallzaun sowie eine Balkonstütze Schäden davon. Der 46-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu; seine 31-jährige Beifahrerin musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo sie stationär verblieb.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell