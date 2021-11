Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autos kaputt

Beim Sachschaden blieb es nach einem Unfall am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr fuhr eine 69-Jährige mit ihrem VW Touran in der Albert-Einstein-Allee an die Kreuzung zum Berliner Ring. Sie musste an der Haltlinie warten. Eine 42-Jährige bemerkte dies offenbar zu spät. Sie konnte ihren Golf nicht mehr anhalten und fuhr auf, berichtet die Polizei. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 7.000 Euro. Sie ermittelte die Ursache des Unfalls. Verletzt wurde niemand.

Tipp der Polizei: Halten Sie Abstand! Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen noch rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden. Außerhalb von Ortschaften empfiehlt sich ein Abstand, der der Hälfte der Tachoanzeige in Metern entspricht (halber Tachoabstand). Bei einem Tempo von 100 km/h sind das 50 Meter Abstand. Sie können sich gut an den Leitpfosten orientieren. Außerorts sind diese etwa alle 50 Meter aufgestellt.

+++++ 2121647

Jürgen Rampf / Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell